Başkanı omuzlarda taşıdılar! Yüzde 60 zammı duyan işçiler sevinçten havaya uçtu

17 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:16

Çiftlikköy Belediyesi'nde işçiler zammı coşkuyla karşıladı. Toplu sözleşme töreni, Çiftlikköy Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Hizmet-İş Sendikası Yalova Şube Başkanı İbrahim Özçelik ve belediye işçileri katıldı.

OMUZLARDA TAŞINDI

Törende, belediye işçileri, zammı coşkuyla kutladı. Başkan Silpagar'ı kapıda meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı. Yalova’nın Çiftlikköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı yaklaşık yüzde 60 artarak 31 bin 103 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar'ı kapıda meşalelerle karşılayan belediye işçileri, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı coşkuyla kutladı.

Başkan Silpagar, yapılan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşının net 31 bin 103 liraya çıkarıldığını, evli ve iki çocuklu işçiler için de en düşük maaşın ise net 33 bin 540 lira olarak belirlendiğini belirtti.

TÜM MAAŞ KALEMLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yapılan toplu sözleşmeyle askerlik yol harçlığı bin TL’den 5 bin TL’ye, aile yardımı yüzde 49,5 artışla bin 158 TL’den bin 728 TL’ye, yemek ücreti yüzde 55’lik artışla 110 TL’den 170 TL’ye, 26 TL olan yol ücreti yüzde 55’lik artışla 40 TL’ye, 100 TL olarak yakacak parası Yüzde 650 artışla 750 TL’ye, 400 TL olan izin yardımı Yüzde 525’lik artışla 2 bin 500 TL’ye, kırtasiye yardımı yüzde 700 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca sözleşmeye eklenen yeni madde ile çocukları üniversitede yüksek lisans eğitimi yapan ailelere eğitim yardımı olarak aylık bin 258 TL ödeneceği açıklandı. Saha çalışanlarına ise bin TL saha çalışma primi eklendi.

BAYRAM HARÇLIĞINA YÜZDE 900

Ramazan Bayramı için 500 TL, Kurban Bayramı için bin 100 TL olan bayram harçlığına yüzde 900 artış yapılarak Ramazan Bayramı için 5 bin TL’ye, Kurban Bayramı için ise 10 bin TL’ye çıkarıldı. Başkan Silpagar, yıllık ikramiyeyi de 2024 yılı için 72’den 92’ye, 2025 yılı için 112 ikramiyeye yükselttiklerini dile getirerek, “Her 6 ayda bir devlet memurlarına gelen ücret artışları aynı şekilde sizleri de kapsayacak ve paraya tahakkuk eden tüm sosyal haklarınıza da uygulanacak” ifadelerini kullandı. Yıllık izin hakları, kıdem hakları ve süt izinleriyle ilgili güncellemeler de yapıldı.

İşçiler ise, yapılan zamdan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu zam, bizim için çok önemliydi. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Başkan Silpagar'a ve sendikamıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

İşçi maaş zammı, Çiftlikköy Belediyesi'nde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zam, işçilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.