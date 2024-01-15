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15 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:11

Başkasının yerine ehliyet sınavına girdi, yakayı ele verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren şahıs şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başkasının yerine ehliyet sınavına girdi, yakayı ele verdi
Ehliyet, Sınav

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde C.A. isimli şüpheli şahsın yapılan soruşturmasında I.K. isimli şahsın yerine sınava girdiği tespit edildi.

Başkasının yerine ehliyet sınavına girdi, yakayı ele verdi

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.A. ve I.K. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan yasal işlem başlatıldı.

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