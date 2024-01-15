15 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:11
Başkasının yerine ehliyet sınavına girdi, yakayı ele verdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren şahıs şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde C.A. isimli şüpheli şahsın yapılan soruşturmasında I.K. isimli şahsın yerine sınava girdiği tespit edildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.A. ve I.K. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan yasal işlem başlatıldı.