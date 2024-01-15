Başkasının yerine ehliyet sınavına girdi, yakayı ele verdi

15 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:11

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde C.A. isimli şüpheli şahsın yapılan soruşturmasında I.K. isimli şahsın yerine sınava girdiği tespit edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.A. ve I.K. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan yasal işlem başlatıldı.