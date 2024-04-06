Başkentteki otogar yoğunluğu havadan görüntülendi

06 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:04

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya devam ederken AŞTİ’deki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında da kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

"HER BAYRAMDA OLDUĞU GİBİ AİLE BÜYÜKLERİMİ ZİYARET EDECEĞİM"

Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan Necdat Yorgancı, bayram tatilini memleketinde geçirmek için otogara geldiğini vurgulayarak, “Bayram tatili için memleketim Antalya’ya gideceğim. Her bayramda olduğu gibi aile büyüklerimi ziyaret edeceğim, biraz okuldan uzaklaşıp tatil yapacağım” dedi.

İsmail Şarpyıldız ise mimarlık öğrencisi olduğunu ve okuduğu bölümden dolayı sürekli maket hazırladıklarını dile getirdi. Şarpyıldız, okulun yorgunluğunu bayram tatilinde dinlenerek atacağını kaydetti.

Ankara’da öğrenci olan Ali İhsan Bayraktar ise otobüsünün geciktiği için gergin olduğunu ifade ederek, “Vizelerim vardı, şimdi sınavlarımız bitti. Bayramda da büyüklerimi göreceğim, mutluyum” dedi.

Bayram tatilini ailesi ile Sungurlu’da geçireceğini kaydeden 7 yaşındaki Simay ise tatil boyunca arkadaşlarıyla oynayıp anneannesinin yaptığı pastayı yiyeceğini söyledi.