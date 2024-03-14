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14 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:47

Dolu aniden bastırdı, ne yapacaklarını şaşırdılar

Kayseri’de aniden bastıran dolu, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dolu aniden bastırdı, ne yapacaklarını şaşırdılar - 1. Resim

KAPALI ALANLARA KOŞTULAR

Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı.

Dolu aniden bastırdı, ne yapacaklarını şaşırdılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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