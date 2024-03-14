Dolu aniden bastırdı, ne yapacaklarını şaşırdılar

14 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:47

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAPALI ALANLARA KOŞTULAR

Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı.