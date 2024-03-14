14 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:47
Dolu aniden bastırdı, ne yapacaklarını şaşırdılar
Kayseri’de aniden bastıran dolu, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.
KAPALI ALANLARA KOŞTULAR
Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı