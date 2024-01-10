Batı kara kışa teslim: 3 ilde okullar tatil edildi

10 Ocak 2024 02:36 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 02:45

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Bazı yerleşim yerlerine ulaşım kapandı, araçlar yollarda zor anlar yaşadı. Bazı şehirlerde ise eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE VE 6 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Çanakkale’de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

https://twitter.com/CanakkaleGovTr/status/1744847718080504294

ÇOMÜ’DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Çanakkale’de bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir” ifadelerine yer verildi.

EDİRNE'DE 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Enez ve İpsala kaymakamlıkları da okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okulları 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Hayrabolu ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, okullar 1 gün tatil edildi.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İDARİ İZİN

Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Çorlu ilçesinde de resmi ve özel tüm okullar ile rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezi kursları tatil edildi. Ayrıca Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Muratlı Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde engelli ve hamile kamu personeli bir gün idari izinli sayılacak.

https://twitter.com/tekirdaggovtr/status/1744813812597813251

https://twitter.com/tekirdaggovtr/status/1744824693528359329