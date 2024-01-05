Batıda güneş doğuda kar var: İl il hava durumu

05 Ocak 2024 05:21 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 05:35

Kış aylarının ortalarına gelinmesine rağmen batıda güneş etkili olmaya ve ülke genlinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İşte 5 Ocak il il hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve ısparta çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri (Manavgat ve Alanya ilçeleri) aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) bölgenin doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

YOZGAT 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın (Cuma) bölgenin doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 16°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneydoğusu, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Van, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 2°C, 7°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.