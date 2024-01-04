Batman ve Şırnak’ta terör operasyonları: 24 gözaltı

04 Ocak 2024 09:10 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:20

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor.

ŞIRNAK’TA TERÖR OPERASYONU

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ifadesi alındıktan sonra, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilerek işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.