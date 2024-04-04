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04 Nisan 2024 00:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:09

Batman’da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti

Batman'da yollara barikat kurarak izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman’da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti

Batman Bağlar Mahallesi'nde bir araya gelerek Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, çöp konteynerlerini yollara devirdi, yollarda lastik yakarak gösteri düzenledi.

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Göstericiler yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen polise taş atarak havai fişeklerle saldıran gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

Batman’da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti - 2. Resim

Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan ve olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Batman’da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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