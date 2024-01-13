Tgrt Haber
13 Ocak 2024 04:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 04:41

Batman’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 7 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Kar, Mahsur

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışları devam ediyor. Özellikle doğudan kar manzaraları gelirken zorluklar da yaşanıyor.

7 VATANDAŞ MAHSUR KALDI

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sason ve Kozluk ilçelerine 30’un üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesi Çalışırlar köyünde araçları kara saplanan 7 vatandaş, köylülerin yardımıyla kurtarıldı. 

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede yağış devam ediyor.

Haberler>Gündem>Batman’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
karmahsur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...