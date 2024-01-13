13 Ocak 2024 04:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 04:41
Batman’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 7 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışları devam ediyor. Özellikle doğudan kar manzaraları gelirken zorluklar da yaşanıyor.
7 VATANDAŞ MAHSUR KALDI
Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sason ve Kozluk ilçelerine 30’un üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesi Çalışırlar köyünde araçları kara saplanan 7 vatandaş, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede yağış devam ediyor.