Batman’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

13 Ocak 2024 04:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 04:41

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışları devam ediyor. Özellikle doğudan kar manzaraları gelirken zorluklar da yaşanıyor.

7 VATANDAŞ MAHSUR KALDI

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sason ve Kozluk ilçelerine 30’un üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesi Çalışırlar köyünde araçları kara saplanan 7 vatandaş, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede yağış devam ediyor.