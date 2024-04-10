Baykar ve İletişim Başkanlığından 'İsrail'e yakıt' iddiasına peş peşe tepki! 

10 Nisan 2024 02:12 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 02:12

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına gittiği ürünler arasında jet yakıtı da yer alıyordu. Bunun üzerine bazı sosyal medya hesaplarında "İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı Türkiye'den gidiyor." iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Baykar ve İletişim Başkanlığından peş peşe açıklamalar geldi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki gösterdi ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.

Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

TAZMİNATLAR GAZZE'YE YARDIM OLARAK AKTARILACAK

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Sosyal medyadan açıklamasına devam eden Bayraktar, İmamoğlu'na da tepkide bulundu. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.

Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.

İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.

Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş.

Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum:

Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak.

Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.