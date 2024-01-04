Baykar'dan CHP'nin teşvik iddialarına sert cevap: Yalan ve iftira rüzgarı diner mi?

04 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:56

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar'ın vergi rekortmeni haberleri sonrası sosyal medyada tartışmalar alevlendi.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın, İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı 'teşvik' iddialarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

Hakikatten utanırlar mı, birazcık yüzleri kızarır mı acaba? Yalan ve iftira rüzgarı diner mi? Alıştık. Bu ne ilk, ne de son... Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız.

''HELAL VERGİMİZİ ÖDEMEKTEN ONUR DUYUYORUZ''

S/İHA Ar-Ge projelerimizin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte tüm gelirlerimizin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettik. Sektörümüzün açık ara ihracat lideriyiz. Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz.

Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik.

https://twitter.com/haluk/status/1742818622215491706

''MİLLİ BİR FİRMAYA BU TEPKİ NİYE?''

Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok.

Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmeli. Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. #MilliTeknolojiHamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı.