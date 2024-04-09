Bayram alışverişine çıkanlar onu görünce şoke oldu! Herkes cep telefonuna sarıldı

09 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:46

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.

KOYUNUYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Eminönü'nde gezenler arasında Yakup Çeviç ve "Dadaş" adını verdiği koyunu da vardı. Çeviç, elinde çubuk, yanında koyunuyla birlikte meydanda tur atmaya başladı. Bu sırada koyunu Çeviç'in yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Kalabalığında için gezen koyunu görenler gözlerine inanamadı. Kimisi koyunu sevdi, kimisi ise merakla izledi. "Dadaş" çocukların da ilgi odağı haline geldi. Çeviç, bir süre sonra koyunuyla birlikte Mısır Çarşısı'na girdi. Bu sırada güvenlik görevlileri koyunun birisine vurabileceği yönünde Çeviç'i uyararak "Sanki kedi, köpek gezdiriyor" dedi. Çeviç ise "köpek değil, vurmaz abi" diyerek yoluna devam etti.

"HER YERE BERABER GİDİYORUZ"

Her yere konuyla birlikte gittiğini söyleyen Yakup Çeviç, "Çok ilgi gösteriyorlar. Pazara camiye birlikte gidiyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

BAYRAM YOĞUNLUĞU KAMERADA

Öte yandan Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.



