Bayram dönüşü acı son: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

12 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 17:16

Sinop’ta dün gece saatlerinde yaşanan olayda, komşularına kız istemek için Sazlı Köyü’nden hareket eden ve Gerze ilçesine gitmekte olan C.K. idaresindeki araç Soğuksu mevkiinde kontrolden çıktı.

3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Yolun sağına çarparak durabilen araçta bulunan ve sürücünün kızı olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Zahide Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan komşuları E.K., ise yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada can veren Zahide Çetin ise bugün aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken ailesi ve sevenleri kadının arkasından gözyaşı döktü.