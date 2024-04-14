Bayram dönüşü İstanbul Otogarı'nda yoğunluk

14 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:32

Büyük İstanbul Otogarı'nda son gün yoğunluğu başladı. Ara tatil ile de birleştirilen ve 9 güne uzatılan tatilde memleketlerine ve turistik bölgelere gidenlerden dönüş gününü son güne bırakanlar kalabalık oluşturdu.

Aynı zamanda tatilini megakentte geçirenlerin, yaşadıkları şehirlere dönüşleri de sürüyor. Tatil dönüşünü otobüsle yapmayı tercih edenler otogarlarda yoğunluk oluşturuyor.

EK SEFERLER DÜZENLENDİ

Yoğunluk yaşanan noktalardan Büyük İstanbul Otogarı'nda İstanbul'a geri dönenlerin yanı sıra kentten ayrılanların da sayısının fazla olduğu gözlendi.

Otogarın özellikle giriş ve çıkış noktalarında araç yoğunluğu sebebiyle trafik oluştu.

Otobüs firmalarının ise ihtiyacı karşılayabilmek için ek seferler düzenlediği öğrenildi.

OTOBANLAR DOLDU

Otobüs kaptanı Serhun Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

İzmir'den İstanbul'a 4-5 saatte gelmeleri gerekirken 11 saatte ulaşabildiklerini anlatan Bayar, otobanların çok dolu olduğunu dile getirdi.

Bayram ziyareti için Kars'tan İstanbul'daki ailesinin yanına gelen Alperen Ün, bayramda kentin yoğun olduğunu kaydederek, "Bayram süreci boyunca evdeydim. İstanbul çok kalabalıktı. O yüzden evde kaldım." dedi.