Bayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü

10 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:16

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki N.Y. 5'inci kattaki evinin camından dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

AĞIR YARALANDI

Önce zemin katta bulunan iş yerinin tentesine ardından da yere düşen çocuğu görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.