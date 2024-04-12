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12 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:53

Bayram harçlığı rekoru! 400 çocuk duyunca koştu geldi

Kozan'da bir kişi geleneksel haline getirdiği çocuklara bayram harçlığı dağıtımında bu yıl 400 çocuğa ulaştı. Evinin önündeki uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 Adana’nın Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi’nde yaşayan Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal'ın bayram harçlığını duyan evinin bahçesine koştu. Ramazan Bayramını coşkuyla yaşayan mahallede 400 çocuk harçlık aldı. Harçlığı duyan çocuk kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Ailenin 2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma merasiminde bu yıl da çocukların yüzü güldü. Bazı çocuklar şaşkınlıktan parayı ışığa doğru tutarak kontrol etti.

Bayram harçlığı rekoru! 400 çocuk duyunca koştu geldi - 1. Resim

Emine Demir, bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi. Çocuklardan Ahsen Aktaş, önce evde ailesiyle bayramlaştığını, şimdi ise komşuları ile eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.

Bayram harçlığı rekoru! 400 çocuk duyunca koştu geldi - 2. Resim

Mahallede yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren Ali Baysal, mahallede her bayram geleneksel bayramlaşma düzenlediklerini kaydederek, “2006 yılından bu yana mahallede çocukların yüzünü güldürmek bu geleneği yaşatmak için hem çocuklarımız ile bayramlaşıyoruz hem de harçlık veriyoruz. Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor. Güzel bir bayram programı oluyor ve mahallede tüm çocuklar bayramı şenlik havasında geçiriyor” dedi.

Bayram harçlığı rekoru! 400 çocuk duyunca koştu geldi - 3. Resim

Eşi Zeycan Baysal ise her bayram çocuklarla bir araya geldiklerini kaydederek, "Çocukların yüzündeki gülümseme bizleri de çok mutlu ediyor. Yaklaşık 18 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Artık çocuklar alıştı, bizler de mutluyuz” diye konuştu.

Bayram harçlığı rekoru! 400 çocuk duyunca koştu geldi - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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