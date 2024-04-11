Bayram havasını gören Adalar'a akın etti! Kuyruk havadan görüntülendi

11 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:37

İstanbullular Ramazan Bayramı tatilini havanın güzel olmasıyla turistik yerlerde değerlendiriyor. Çevreden gelenlerle de turist akınına uğrayan İstanbul'da Adalar da gözde gezi yerlerinden birisi...

Adalar'a gitmek için Kadıköy İskelesi'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Beklenenden fazla talep üzerine ek vapur seferleri düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskelede vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar'a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.