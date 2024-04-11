Bayram namazı fırsatçıları iş başında! Hırsızlar hepsini aldı götürdü

11 Nisan 2024 09:31 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:41

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde hırsızlar iş yeri sahibinin bayram namazına gitmesinden istifade ederek dükkana minibüsle yanaşarak kilidini kırdı ve hırsızlık yaptı.

Plakasız araçla gelen hırsızlar dükkan sahibinin çocuklarının iş yerinde bulunan bisikletlerini, scooterlarını ve akülü arabasını minibüse taşıyıp çaldılar. Çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilen hırsızlar kaçtılar. Görüntülerde, siyah plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen hırsızların, kapıyı zorlayarak açtıkları, ardından da bisikletleri ve akülü arabayı çaldıkları görülüyor. Dükkan sahibinin çocukları bisikletlerinin bulunup geri getirilmesini isterken, Nuri Ercan’ın ise hırsızlıkla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

NAMAZDAN GELİNCE ŞOK OLDU

Hırsızlıkla ilgili konuşan dükkan sahibi Nuri Ercan, “Sabah bayram namazına gitmiştik biraderle. Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm ve biradere sordum. O da ben açmadım dedi. Dükkana girmeye çalışırken kapı kilidinin kırıldığını gördüm. İçeride çocukların bisikletleri vardı. Bisikletleri, scooterları, akülü arabayı alıp götürmüşler. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrettiğimizde plakasız bir minibüs geliyor. Kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeriden bisikletleri taşıyıp arabaya yükleyip, karşı taraftan bağıran bir kişinin sayesinde kaçıp gidiyorlar. Yoksa içeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi” dedi.