10 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:11
Bayram namazı kılarken hayatını kaybetti
Bursa'da bayram namazı kılan yaşlı adam fenalaşarak hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Ehliman Bayram bayram namazını kılmak için camiye gitti.
Namaz sırasında fenalaşan adamı gören cemaat 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adama dakikalarca kalp masajı yaptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı