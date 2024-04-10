Bayram namazı kılarken hayatını kaybetti

10 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:11

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Ehliman Bayram bayram namazını kılmak için camiye gitti.

Namaz sırasında fenalaşan adamı gören cemaat 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adama dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.