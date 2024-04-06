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06 Nisan 2024 02:52 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 02:53

Bayram tatili başladı, otoyolda yoğunluk arttı!

Bolu’da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram tatili başladı, otoyolda yoğunluk arttı!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. 

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bayram tatili başladı, otoyolda yoğunluk arttı! - 1. Resim

Gece saatlerinde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik durma noktasına kadar geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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