Bayram tatili sonrası dönüş trafiği başladı! 43 ilin kilit kavşağı tıkandı

13 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:33

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla trafik yoğunluğu başladı.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

43 İLİN KİLİT NOKTASINDA YOĞUNLUK

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bir hafta önce memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle, kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan gözlemlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerindeki Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarındaki trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi. Havadan yapılan denetimlere, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için özel araçları ile Muğla’nın Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerine gelen vatandaşlar, tatil sonu dönüşlerinde karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlerden 9 günlük tatil için Muğla’yı tercih eden vatandaşların dönüşünde Ula ilçesinde başlayan ve Yatağan ilçesinde sona eren araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometre uzunluğa yaklaştı. Sabah saatlerinde sakin olan karayolu öğleden sonra Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz, Datça ve Marmaris’ten yola çıkan tatilciler Gökova kavşağında buluşması ile araç kuyruğu başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle kritik noktalarda gün boyu görev alarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla sürücülere yardımcı oldu. Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde trafik ışıkları geçici süre askıya alınırken, trafik akışını trafik ekipleri tarafından yönlendirildi.

Muğla bölgesine Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 200 bin araç girişi ve 2 milyona yakın yerli turist girişi olduğu tahmin ediliyor. Turizm sezonu öncesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili turistik tesislerin yanında bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

KUZEY MARMARA YOLU TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili dönüşü yola çıkan sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollarda yoğunluk oluşurken Kuzey Marmara Otoyolu T-3 Tünel çıkışı Sevindikli mevkii Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazayla ilgili bölgeye ekip sevk edildi. Yaralı ve kazaya karışan araç sayısı ile ilgili bilgiye ulaşılmazken, ekiplerin çalışması sonrasında kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.





KARADENİZ SAHİL YOLU DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Ordu'da, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, tatilin son gününde önce yola koyuldu. Yoğun dönüş nedeniyle yollarda araç trafiği oluştu. Ordu’nun Altınordu ilçesinde, çevreyolu olmasına rağmen sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, kimi zaman kilometrelerce kuyruk olmasına neden oldu.