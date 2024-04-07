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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:49

Bayram tatili yolunda hız yapan sürücülere geçit yok

Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram tatili için yola çıkan sürücüler, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu geçişinden gidecekleri illere geçişlerini sağlıyorlar.

Sürücülerin sık kullandığı Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı. Mudurnu geçişinde jandarma trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili yolunda hız yapan sürücülere geçit yok - 1. Resim

HIZ RADARI SÜRÜCÜLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Radarın sahip olduğu teknoloji sayesinde gece-gündüz hız yapan sürücüler tespit ediliyor.

Bayram tatili yolunda hız yapan sürücülere geçit yok - 2. Resim

24 saat bölgede denetimlerini sürdüren ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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