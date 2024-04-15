Bayram tatilinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 60'lara ulaştı.
Anadolu Yakası'nda daha fazla trafik yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.
Saat 08.30 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 51 oranında olduğu görülüyor.
Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet şeridini işgal etmemeleri yönünde uyardı.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.
KARAYOLLARINDA SON DURUM
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo tesis çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde Taşucu-Boğsak mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin il sınırı-Uzundere şehir geçişi yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek şeritten devam ediyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.