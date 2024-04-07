Son dakika! Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: Çok sayıda ölü, binden fazla yaralı var...

07 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:40

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak kararlaştırılmasının ardından vatandaşlar yollara düştü. 9 günlük tatili memleketlerinde veya turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, cuma akşamı itibariyle yola koyuldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatil yolundan acı haberler geldi.

9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimler için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu da açıkladı.

651 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı"