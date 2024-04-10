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10 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 21:07

Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

3 FARKLI KAZA: ÇOK SAYIDA YARALI!

Alınan bilgilere göre ilk kaza, öğle saatlerinde ilçeye Bağlı Bakmaç ve Keş Kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. C.A. idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte, araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

İkinci kaza, Siverek-Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayramda ilçeyi üzüntüye boğan ağır bilanço: Ölü ve çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAMADI

Diğer kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Emir Lütfü Korkmaz (23) idaresindeki 68 ACG 150 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Her 3 kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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