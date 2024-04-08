Bayramda planları olanlar dikkat! Meteoroloji'den vatandaşlara yağış uyarısı geldi

08 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:35

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve sel baskını uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve sel baskını uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Nisan hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, şöyle devam etti:

"Bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ikinci günü ülkemizin doğu bölgelerinde, bayramın üçüncü günü yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Genellikle güney ve doğu bölgelerinde yağışlar olacak, kuzey ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava yaşayacağız."

Özdemirci, yağışların bir hafta boyunca yurdun genelinde aralıklarla etkili olacağını söyledi.