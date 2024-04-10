Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 2 kente sarı uyarı: Şiddetli yağacak! İşte il il Ramazan Bayramı hava durumu...

10 Nisan 2024 04:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 04:44

Ramazan bayramının ilk günü hava nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayınladı. Ramazan Bayramı boyunca sıcaklık, yurdun batı ve Güney kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde olacak.

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Bayram boyunca yurdun batı kesimlerinde güzel bir havanın hakim olacağını belirten Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin epey üzerinde. Sıcaklıklar tatil bölgeleri dahil Ege, Marmara, İç Anadolu’da mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyredecek" bilgisini verdi.

2 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, bazı iller için ise yağış uyarısı yaptı. Bayramın ilk gününde yurdun güneydoğusu ile Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.

Acar, "Doğu kesimlerde yerel sağanak yağış, gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz bayram boyunca. Ancak sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Şırnak ve Hakkari illerinde bizim uyarımız var öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli olma ihtimali var yağışların." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Yine 3 büyükşehirde yağış görülmeyecek.

Bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklığın 21, İzmir'de ise 24 derece civarında olması bekleniyor.

İŞTE İL İL 10 NİSAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.