03 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:49
Bayrampaşa Belediyesi binasında korkutan yangın
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa Belediyesi'ne ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.
Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.