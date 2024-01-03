Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 03 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:49

    Bayrampaşa Belediyesi binasında korkutan yangın

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangın

    Bayrampaşa Belediyesi'ne ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Bayrampaşa Belediyesi binasında korkutan yangın

    Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.

    Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

    Haberler>Gündem>Bayrampaşa Belediyesi binasında korkutan yangın
    Etiketler
    yangın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...