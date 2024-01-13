Bayrampaşa'da bir iş yerinde yangın çıktı

13 Ocak 2024 17:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:11

Bayrampaşa'daki sanayi sitesinin iki blokunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Her iki bloktaki yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından duman tahliye çalışması başlatıldı.

Sanayi sitesinde atölyesi olan İsmail Yahşi, içeriyi duman bastığını görünce binadan çıktığını belirterek, "Yangının benim dükkanımın 2-3 dükkan çaprazında çıktığını gördüm. Yanıcı bir maddeden çıktığını fark edince kendimi zar zor dışarıya attım. İçeriden 3 kişi çıkarıldı." dedi.