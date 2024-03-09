Bebeğiyle haberin peşinde! Kadın gazetecinin mücadelesi takdir topladı 

09 Mart 2024 00:41 - Güncelleme : 09 Mart 2024 00:41

İhlas Haber Ajansı'nın Adana'daki bölge ofisinde görev yapan dört çocuklu anne Beril Solmuşgül, 7 ay önce doğan Yakup Kaan adındaki oğluyla birlikte Kozan ilçesindeki tüm haberlere ayak basıyor. Gazetecilik mesleğinin yanı sıra anneliği de büyük bir tutkuyla yürüten Solmuşgül, vatandaşlara doğru bilgiyi sunmaya devam ediyor.

Mesleğinin zorluklarına rağmen, anneliğin verdiği mutluluğun paha biçilemez olduğunu dile getiren Beril Solmuşgül, "Zorlu bir süreç ancak annelik çok keyifli. Onunla birlikte habere gitmek, röportaj yapmak ve gelişmeleri ekrana yansıtmak gerçekten gurur verici" şeklinde konuştu.

"BİZLER AYNI ZAMANDA ANNEYİZ"

Yaptığı işin zorluğuna rağmen anneliğin çok keyifli olduğunu anlatan Beril Solmuşgül, "Adana’da görev yapıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz sadece kadın muhabirler değil aynı zamanda anneyiz. 4 evladım var ve en küçük oğlumla bugün sahada çalışıyoruz. Zorlu bir süreç ancak annelik çok keyifli. Onunla birlikte habere gitmek, röportaj yapmak ve gelişmeleri ekrana yansıtmak gerçekten gurur verici" dedi.

"SIRTIMA DÜNYALARI YÜKLÜYORUM"

Oğlunu kucağına alıp kamera çantasını da boynuna asarak habere gittiğinden bahseden Solmuşgül, "Kamera çantası ve pusetle çok yorucu oluyor ama dünyanın en güzel görevini yaptığımızı düşünüyorum. Benim gibi sahada çalışan hem anneler hem de kadın muhabirler sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değil, sırtımıza dünyayı yükler yeni nesillere ışık olmak ve mücadeleyi anlatmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.