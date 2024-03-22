Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a sert tepki: Bu Erdoğan'a ihanettir

22 Mart 2024 21:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:58

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bekir Bozdağ'dan Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını koyan Kasım Gülpınar'a sert sözler geldi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şanlıurfa'da Yeniden Refah-AK Parti rekabeti yok. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Oy oranları değişse de AK Parti'nin önde olduğunu görüyoruz. DEM Parti'de Şanlıurfa'da pusuya yatmış durumda. CHP kent uzlaşısı adı altında uzlaşı yaptı. DEM Parti'nin 250 bin CHP'nin 80 bin civarında oyu var. CHP usulen, göstermelik adaylar gösterdi. CHP'li kimi seçmenimiz AK Partili adaylara oy verdi geçen seçimde bu seçimde de benzer bir durum olabilir. Gizli bir yarış var. Algı değil, troller değil halk kazanacak."

KASIM GÜLPINAR'A ADAYLIK TEPKİSİ: BU ERDOĞAN'A İHANETTİR

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gürpınar hakkında Bozdağ "Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da 4 dönem vekil yaptı. Buradaki her işten mesul. İyiden kötüden. 2 dönem MKYK üyeliği 2 dönem AB üye komisyonluğu başkanlığı ve en son genel başkan başdanışmanlığı tüzüğe aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız fiilen MYK'ya da aldı. Partide verilmeyen bir tek genel başkanlığı koltuğu kaldı. Her makamı Cumhurbaşkanımız parti içinde kendisine verdi. Şimdi bizden adaylık çıkmayınca gidip başka partiden aday oldular. Şimdi bu çok net bir koltuk verirseniz biz sizdeniz ama koltuğu vermezseniz biz verendeniz. Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. AK Parti'ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor.