Beklenen oldu! İstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladı...

09 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) dün yapılan sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Yapılan uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu.

YILIN İLK KARI

Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü.

Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

ARAÇLARIN ÜZERİ KAR TUTTU

Beylikdüzü’nde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.