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    • 09 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:54

    Beklenen oldu! İstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladı...

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da sıcaklıkların aniden düşmesinin ardından yılın ilk karı Beylikdüzü ve Sultangazi'de etkili olmaya başladı.

    Istanbul, Kar Yağışı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) dün yapılan sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesinin beklendiği kaydedilmişti.

    Yapılan uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu.

    YILIN İLK KARI

    Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü.

    Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

    ARAÇLARIN ÜZERİ KAR TUTTU

    Beylikdüzü’nde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.

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    istanbulkar yağışı
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