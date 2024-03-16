Belediye başkanı terslik olduğunu fark etti, kameraya kayıtlarını izledi: 5 genç aracın kaputunu açıp...

16 Mart 2024 14:11 - Güncelleme : 16 Mart 2024 14:24

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yaşanan ilginç olay kısa sürede gündem oldu. Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, belediye önüne park ettiği makam aracının motor kaputunun açık olduğunu fark etti.

KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ardından belediyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Başkan Kaynak, ismini bilmediği 5 gencin aracın yanına gelip önce ön kapısını açtığını ardından motor kaputunu açarak fotoğrafladıklarını fark etti. Başkan Kaynak olayın ardından jandarmaya giderek şahısların hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre, gençlerin motor kaputunun başkanın aracına izleme cihazı yerleştirmek için açtıkları ve ona göre de düzenek hazırlamak için fotoğraflama yaptıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.