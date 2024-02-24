Berat kandili bu gece idrak edilecek! Günahlardan arınmak için fırsat gecesi...

24 Şubat 2024 04:10 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 04:10

Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu gece Berat kandili İslam aleminde idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Ayrıca hicretin ikinci senesi şaban ayının 15'inci günü, Hazreti Muhammed ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Hazreti Muhammed ile cemaatin bu esnada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Berat Kandili’nin önemi büyüktür ve Müslümanlar tarafından özel bir saygı ve ibadetle kutlanır.

1. Oruç Tutma: Berat Kandili’nde gündüz oruç tutulması tavsiye edilir.

2. Namaz Kılma: Kaza namazları ve nafile namazlar kılınabilir.

3. Kur’an-ı Kerim Okuma: Bu kutsal gecede Kur’an-ı Kerim okunması önerilir.

4. Tevbe ve İstiğfar: Günahlardan arınmak için tevbe ve istiğfar etmek önemlidir.

5. Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e salavat getirilir.

6. Allah’ı Zikretme: Allah’ın adını anmak ve O’nu çokça zikretmek de bu geceye özgü ibadetler arasındadır.

Ayrıca, Berat Kandili’nde 100 rek’atlık Hayır Namazı kılınabilir. Bu namazı kılan kişi, eğer o sene içinde vefat ederse, şehitlik mertebesine ulaşır.

Berat Kandili’nde ayrıca Hazreti Muhammed’in şu duası da okunabilir: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir.”

Bu ibadetler ve uygulamalar, Berat Kandili’nde yapılması tavsiye edilenler arasındadır. Ancak her zaman olduğu gibi, ibadetlerin samimi bir kalp ile yapılması en önemlisidir.