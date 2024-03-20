20 Mart 2024 15:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:01
Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kamyonun tekerleği öğrencilerin arasına daldı
Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Faciadan dönülen olayda 1 öğrenci yaralandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda bir hafriyat kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı.
Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.
3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU
Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu.
Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı