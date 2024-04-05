Beşiktaş'ta gece kulübü yangını ön raporunda 'belediye' ayrıntısı dikkat çekti

05 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:35

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında ihmale götüren sebepler araştırılmaya devam ediyor. Bilirkişinin hazırladığı ön rapora göre Beşiktaş Belediyesi'nin "alkollü lokanta" olarak 11 Ağustos 2020'de ruhsat verdiği detay dikkat çekti.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'nda bulunan ve 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren Masquerade gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturmadan dikkat çeken detaylar yayınlandı.

RUHSATTA ALKOLLÜ LOKANTA

11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesinden Three Brothers Turizm Organizasyon Menajerlik A.Ş. adına 500 metrekarelik kullanım alanına sahip alkollü-lokanta olarak alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/20 olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca 14 Kasım 2018'de Beşiktaş Belediyesinden yine aynı şirket adına alınan ve bin 525 metrekarelik kullanım alanı diskotek olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin ise Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/26 olduğunun belirlendiği aktarıldı.

"SORUMLULUĞU BULANANLARA SORUŞTURMA"

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair sorumluluğu bulunanlar hakkında da soruşturma işlemleri yürütüleceğini bildirmişti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman bilirkişi heyetinin çalışma yürüttüğünü kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan uzman bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklama, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir."