Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından dehşete düşüren kareler!

02 Nisan 2024 18:01 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:41

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın faciası! İş güvenliği uzmanı o noktaya değindi

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın faciası! İş güvenliği uzmanı o noktaya değindi

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın zemin katında bulunan gece kulübünde öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangın hakkında soruşturma başlatılırken 6 kişi gözaltına alındı. Kulübün bulunduğu binada tadilat yapıldığı işçilerin çalıştığı yerde elyaf malzemelerinin de bulunduğu dikkat çekti.

TADİLAT KAYNAKLI YANGIN

İstanbul Valiliği ilk açıklamasında yangının tadilat kaynaklı olduğunu böyle duyurdu:

"Saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. "

X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAKINLARIN ACILI BEKLEYİŞİ

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınlarının da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.

İTFAİYECİLERİN ZOR ANLARI

Mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcayan itfaiyeciler, içerdeki kötü manzaraya rağmen çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

"TEDBİRLER ALINMAMIŞ!"

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin, "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." dedi.

Binada bu tür tadilatlar sırasında kesme işlemi sırasında sökülen yanıcı maddelerin tutuşabileceğine dikkati çeken Beceren, "Bunlar için de inşai tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani çalışma yapılan yerde özellikle kaynak çalışması vesaire de söz konusuysa hem söndürme tüpü bulundurulması hem de profesyonel ekiplerin müdahalesi için yangın dolaplarının devrede olması gerekir ki çok olduğunu zannetmiyorum. Olsa zaten bu aşamaya gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Bu tür tadilatlar yapılırken oradaki çalışanların kaçış güvenliğini sağlayabilmek için mutlaka çıkış yollarının bloke edilmemesi gerektiğini belirten Beceren, "Maalesef bu tür çalışmalarda, özellikle dekorasyon çalışmaları sırasında kullanılacak malzemeler girişlere ve çıkışlara konularak insanların zor geçebileceği hale getiriliyor." diye konuştu.

TADİLAT GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI: YANGINA BUNLAR SEBEP OLMUŞ

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken gece kulübünde yapılan tadilatın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin çalıştığı yerlerde ise elyaf malzemelerin bulunduğu görüldü.