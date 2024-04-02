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02 Nisan 2024 19:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:12

Beşiktaş'taki gece kulübünde ölenlerden birinin DJ olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ'lik yapan Gökay Tevlek olduğu bilgisine ulaşıldı. Aile yakınları haberi duyar duymaz Adli Tıp Kurumu’na gelmeye başladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı.

Beşiktaş'taki gece kulübünde ölenlerden birinin DJ olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Beşiktaş'taki gece kulübünde ölenlerden birinin DJ olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

29 kişiden 6’sının kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu’na gelmeye başladı. hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliklerinin Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. Gökay Tevlek'in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş'taki gece kulübünde ölenlerden birinin DJ olduğu ortaya çıktı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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