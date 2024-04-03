Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangında oğlunu kaybetti! DJ Gökay Tevlek'in babası 'çene' detayına dikkat çekti

03 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:03

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında DJ Gökay Tevlek de vardı. Tevlek'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan acılı baba, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"KÖTÜ DURUMDAYDI"

Oğlunun çenesindeki yaraya dikkat çeken acılı baba, "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI