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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:03

Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangında oğlunu kaybetti! DJ Gökay Tevlek'in babası 'çene' detayına dikkat çekti

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası gördüğü dehşete düşüren manzarayı anlattı. Tevlek'in cenazesini sabah Adli Tıp Kurumundan teslim alan babası, oğlunun çenesinde yara olduğu ve durumunun kötü olduğunu söyledi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında DJ Gökay Tevlek de vardı. Tevlek'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan acılı baba, basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

"KÖTÜ DURUMDAYDI"

Oğlunun çenesindeki yaraya dikkat çeken acılı baba,  "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangında oğlunu kaybetti! DJ Gökay Tevlek'in babası 'çene' detayına dikkat çekti - 1. Resim

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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