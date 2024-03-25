Beton mikserine çarpan otomobil paramparça oldu: Ölü ve yaralılar var

25 Mart 2024 17:11 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:28

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada; kontrolden çıkan Hasan Doğan’ın (40) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Kasım H.’nin kullandığı beton mikserine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalara ayrılırken devrilerek sürüklenen beton mikseri ise karşı yönden gelen Osman Y.’nin kullandığı otomobile çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada toplam beton mikseri sürücüsü ile kontrolden çıkarak çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanan feci kaza yol kenarındaki bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin beton mikserine çarptığı, devrilen beton mikserinin ise kayarak kaza nedeniyle yavaşlamasına rağmen duramayan otomobile çarptığı görüldü.