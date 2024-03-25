Beton mikserine çarpan otomobil paramparça oldu: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan kazada; bir otomobil karşı yönden gelen beton mikserine çarptı. Otomobilin paramparça olduğu feci kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada; kontrolden çıkan Hasan Doğan’ın (40) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Kasım H.’nin kullandığı beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalara ayrılırken devrilerek sürüklenen beton mikseri ise karşı yönden gelen Osman Y.’nin kullandığı otomobile çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Kazada toplam beton mikseri sürücüsü ile kontrolden çıkarak çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
FECİ KAZA KAMERADA
Yaşanan feci kaza yol kenarındaki bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin beton mikserine çarptığı, devrilen beton mikserinin ise kayarak kaza nedeniyle yavaşlamasına rağmen duramayan otomobile çarptığı görüldü.