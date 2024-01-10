10 Ocak 2024 08:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 08:31
Beykoz'da İETT faciası! Park halindeki araçlara çarptı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı. Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.
FACİAYA RAMAK KALA
Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı. Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.
3 ARAÇ HASAR ALDI
Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.
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