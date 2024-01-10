Beykoz'da İETT faciası! Park halindeki araçlara çarptı

10 Ocak 2024 08:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 08:31

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı. Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

FACİAYA RAMAK KALA

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı. Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

3 ARAÇ HASAR ALDI

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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