Beylikdüzü'nde pitbull dehşeti! 28 dikiş atıldı

10 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:02

Ramazan Bayramı'nda acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ramazan Bayramı'nda acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda hafta sonu ailesiyle gezmeye giden Cem Mert Ö., bir şeyler almak için büfeye doğru yöneldi. Bu sırada Cem Mert Ö.'ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı.

28 DİKİŞ ATILDI

Köpek, adamı bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi.

Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi. Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan büfe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde büfeye doğru gelen Cem Mert Ö.'ye köpeğin saldırdığı, bir süre sonra da bıraktığı görüldü.