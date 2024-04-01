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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 18:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:52

Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda İETT otobüsü şoförü aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan insanlar bir anda gelen otobüsün hızından kaçamadı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu Tersane Caddesi Karaköy bölgesinde otobüsü yoldan çıkarak kaldırıma sürdü. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırımda yürüyenlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var - 1. Resim

Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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