Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var

01 Nisan 2024 18:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:52

Beyoğlu Tersane Caddesi Karaköy bölgesinde otobüsü yoldan çıkarak kaldırıma sürdü. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırımda yürüyenlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.