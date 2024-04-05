05 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:22
Beyoğlu'nda korku dolu anlar!
Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.
Haberin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı