Beyoğlu'nda korku dolu anlar!

05 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:22

Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

Haberin detayları geliyor...