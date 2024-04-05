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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:22

Beyoğlu'nda korku dolu anlar!

Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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