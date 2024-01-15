Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu edildi: Gayet iyiyim, hamdolsun

15 Ocak 2024 15:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:15

İstanbul'da 8 Ocak Pazartesi günü Fatih Camii'de meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan imam Kurra Hafız Galip Usta'nın tedavisi tamamlandı. Yoğun bakımda kaldığı iki günün sonrasında 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta, durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.

"ALLAH MENFUR SALDIRIDAN BİZİ MUHAFAZA EYLEDİ"

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamaya Usta, "Önce yüce Allah'a hamdediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz haberi alınca büyük acı duyduğunu aktaran Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA CAMİYE GEÇMEYİ ARZU EDİYORUM"

Usta, daha sonrasında evine geçip bir süre istirahat edeceğini belirterek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camii'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S.'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.