Bilecik'in Khaleesi'si Melek Mızrak Subaşı seçim yarışını kazandı

31 Mart 2024 23:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:27

Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 15 bin 800, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 105 oy aldı. Subaşı, Game Of Thrones'ta Khaleesi karakterine olan benzerliğiyle gündem olmuştu ve günlerce konuşulmuştu.

"YAPAMAZ DEDİKLERİ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mırak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Subaşı, "Ben ilk defa bir konuşma yaparken bu kadar zorlandığımı, bu kadar heyecanlandığımı ve duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bu seçimin, bu kalabalığın en güzel yanı tüm siyasi partilerden, halkın her kesiminden oy alabilmek. İşte sizler bunu sandıkta gösterdiniz. Biz beş bin oy farkı attık. Yaklaşık 90 gündür sahalardaydık. Ne mutlu ki kalplere girebilmişiz. Ne mutlu ki inancınızı sandıkta güçlendirdiniz ve gösterdiniz. Ben çok gurur duyuyorum. Bilecik'te büyümüş olmaktan çok gurur duyuyorum. İşte şimdi de hizmet zamanı. Biz belediyecilik anlayışımızla bütün ezberleri bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir Bilecik inşa edeceğiz. Çok inanıyorum beş yılda yapamaz dedikleri her şeyi yapacağız.

Siz bunların cevabını verdiniz. Ben de beş yıl boyunca gecemi gündüzüme katacağım. Sizlere namus sözü veriyorum. Nerede büyümüş olursa olsun, nereli olursa olsun, hangi siyasiye gönül vermiş olursa olsun sandıkta gelip oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Melek Başkan'a kullanan, kullanmayan, inanan, inanmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bir kesimin belediye başkanı değil, herkesin belediye başkanı olacağıma da söz veriyorum. Nasıl şeffaf belediyecilik yaptıysak, aynı anlayışla bu devam edecek. Ben emeği geçen halkımın herkese, örgütüme, gençlik kollarıma, kadın kollarıma, il yönetimlerime ve belediye meclis üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Sizler bana inandınız. Benim seçtiğim yönetime, belediye meclisine inandınız. İnanılmaz güzel bir farkla belediye meclisi geliyor. İl genel meclisimize inandınız. İl genel meclisimiz de çok güzel bir sayıyla geliyor. Hala arkadaşlarımız ilçe binasında tutanakları girmeye çaba sarf ediyorlar. Hala sandık başında ıslak tutanaklar için de nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.