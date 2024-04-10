10 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 20:08
Bilecik'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Bilecik'te bir apartmanın 5. katından düşen genç hayatını kaybetti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'ta yer alan bir apartmanın 5. katının camından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı gence müdahale etti.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı