Binayı yapanlar bile görünce şaşkına döndü! Her gün başka şekilde görünüyor

25 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:15

Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana gelen olayda, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir binayı görenler şaştı kaldı. Yan yatmaya başlayan binanın gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı.

BU KEZ DE DİĞER YANA YATTI

Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı. Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.