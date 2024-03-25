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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:15

Binayı yapanlar bile görünce şaşkına döndü! Her gün başka şekilde görünüyor

 Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bina görenleri şaşkına çevirdi. Binanın yavaş yavaş yana yattığı görüldü.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana gelen olayda, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir binayı görenler şaştı kaldı. Yan yatmaya başlayan binanın gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı.Binayı yapanlar da, görenler de şaşkına döndü! Her gün başka şekilde görünüyor - 1. Resim

BU KEZ DE DİĞER YANA YATTI 

Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı. Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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