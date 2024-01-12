Bingöl'de 16 kişi doğal gazdan zehirlendi! 9'u Diyarbakır'a sevk edildi

12 Ocak 2024 19:14 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:15

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, lokantada meydana gelen doğalgaz kaçağından etkilenen vatandaşlar acil olarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu daha ciddi olan 6 vatandaş ilk etapta, ardından 3 vatandaş daha olmak üzere toplamda 9 kişi tedavi için Diyarbakır’daki hastanelere nakledildi.

Olay yerine gelen ekipler, lokantada inceleme yaparak doğalgaz kaçağının nedenini ve kaynağını belirlemeye çalıştı. Doğalgaz sızıntısının nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir araştırma başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü ve başhekimden vatandaşlar hakkında bilgi aldı.

Ardından bir açıklama yapan Vali Usta, 16 kişinin zehirlendiğini belirtti.

Hastalardan 9’unun Diyarbakır’a sevk edildiğinin altını çizen Vali Usta, "Küçük sanayi sitesinde hizmet veren bir esnaf lokantamızda, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine hastanemiz harekete geçti ve zehirlenen vatandaşlarımızı hastaneye almaya başladık. Şuana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 6’sını sevk ettik, diğer 3’ünü de sevk edeceğiz, kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde devam ediyoruz. Toplamda 9 hastamızı Diyarbakır’a sevk etmiş olacağız" dedi.

CAN KAYBI YOK

Yaşanan olayda can kaybının olmamadığını belirten Vali Usta, “Bizi sevindiren olay, doğalgaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması bizi rahatlatan bir olay. Bunun yanında hastalarımızın da can kaybı olmaması sevindirici bir olay. Tedavilerine devam ederek bir can kaybı olmadan bu durumu atlatmayı ümitediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla yakinen ilgileniyorlar. Diyarbakır’dan aldığımız bilgilere göre de tedavileri olumlu bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.