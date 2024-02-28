Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi aranıyor

28 Şubat 2024 09:18 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 09:22

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AYAK İZLERİ OLDUĞU FARK EDİLDİ

Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti.

Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.